أبو شامة: نجاح الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية يمثل مسؤولية كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى دكتور محمد مصطفى أبو شامة، إنه شارك فى جلسة اليوم من الحوار الوطنى عن الحماية الاجتماعى، ولا يمكن المقارنة بين هذه الجلسة وبقية الجلسات، لأن جميع الأطراف شبه أجمعوا على وجود أداء مشرف للدولة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية منذ سنوات.





وأضاف خلال استضافته فى برنامج "الحوار الوطنى"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الغربية أشادت ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر. وتابع أن نجاح هذه البرامج كان مصدر قلق، لأنه يستدعى من الدولة والمجتمع المدنى التطور الدائم لاستيعاب المتغيرات المستمرة فى ملف الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التضخم الاقتصادى، الذى قد يحد من فوائد هذه البرامج.

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