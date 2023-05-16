200 ألف طالب بالقاهرة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

جدة - نرمين السيد - وكشفت المديرية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يصل إلى 200 ألف و844 طالبا وطالبة، موزعين على 768 لجنة سير امتحان.

بدوره قال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 على مستوى المحافظة من نظافة، تعقيم، تطهير، فرش، تهوية وإضاءة، مع مراعاة ملائمة المقاعد للمرحلة العمرية.

وأكد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعامل الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب.

كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنيات الحديثة للمراقبين والطلاب، موجها كذلك بعدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

وأضاف موسى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية.

ولفت إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

ووجه موسى الطلاب بالالتزام بمواعيد الامتحانات المحددة بالجداول المعلنة خلال الفترة من الأربعاء 17/5/2023 وحتى الثلاثاء 23/5/2023.

ويؤدى الطلاب غدا الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط.

وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومى على اللجان الامتحانية وتذليل كافة العقبال ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، وحث الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسى.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتجرى الامتحانات على مدار 6 أيام متفرقة، وجاء جدول الامتحان كالتالى:



- الأربعاء 17/5/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.



- الخميس 18/5/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.



- السبت 20/5/2023: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



- الأحد 21/5/2023: اللغة الأجنبية.



- الاثنين 22/5/2023: الهندسة، والتربية الفنية.



- الثلاثاء 23/5/2023: العلوم.



وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.