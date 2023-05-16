في قمة " الغضب " .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الإنتر ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 11:28 مساءً - انتهي الشوط الأول بين فريقي انترميلان ضد ميلان بالتعادل السلبي في مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت فعاليات الشوط الأول من المباراة استبدال مخيتريان في الدقيقة 42 باللاعب بروزوفيتش في محاول لتأمين وسط ملعب الإنتر من استقبال أية أهداف.

وقطع فريق الإنتر شوطًا كبيرًا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا في "إسطنبول"، بعد الفوز على ميلان بثنائية مباغتة أحرزها إدين دجيكو وهنريك مخيتاريان في لقاء الذهاب الذي أقيم على نفس الملعب، حيث يلتقى الفائز من مجموع المباراتين مع الفائز من موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد فى نهائي البطولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسي كليمان توربان سيدير كحكم ساحة للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويدخل ميلان المباراة بعد هزيمتين متتاليتين الأولى أمام إنتر 2-0، والأخيرة أمام سبيزيا بالنتيجة نفسها بالدوري الايطالي، في المقابل فقد حقق إنتر فوزا أخيرا على ساسولو في الكالتشيو 4-2.

وعلى الرغم من السقوط بثنائية أمام النيراتزوري، يتمسك ميلان بأمل الصعود إلي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بتعويض النتيجة وتحويله تأخره إلي تقدم في لقاء الإياب، لكن سيحاول الإنتر الحفاظ على تقدمه أمام جاره ميلان، من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي تشامبيونزليج موسم 2022-2023.

ويهدف كلال الفريقين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في محاولة لنيل بطاقة التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أصبحت الكرة الإيطالية الوحيدة في الدوريات الأوروبية التي ضمنت التواجد في اللقاء الختامي للمسابقة القارية للموسم الحالي.

وتأهل نادي ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى نادي انتر ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3. تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر

وتاريخيا التقى فريقا ميلان ضد الإنتر في 220 مباراة استطاع فيها الروسونيري الفوز في 81 مباراة والتعادل في 67 بينما فاز الإنتر في 72 لقاء.

ونجح ميلان في تسجيل 283 هدفاً بينما أحرز الإنتر 298 هدفاً في مرمى غريمه اللدود، بينما يعتلي النجم الأوكراني السابق أندري شفيشنكو صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفا يليه جوسيبي مياتزا 13 هدفاً.

ويتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 547 مليون يورو مقابل 534 مليون لصالح الإنتر بينما يعتلي الثنائي رفائيل لياو ولاوتارو مارتينيز قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 80 مليون.

وتوج ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات في تاريخه، مقابل 3 ألقاب لفريق الجار الإنتر.

وجاء تشكيل انتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: باستوني، أكيربي، دارميان.

خط الوسط: ديماركو، مخيتاريان، كالهان أوغلو، باريلا، دومفريز.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: جونيور ميسياس، تونالي، كرونيتش.

خط الهجوم: جيرو، إبراهيم دياز، رافائيل لياو.

الإنتر ضد ميلان الإنتر ضد ميلان

الإنتر ضد ميلان الإنتر ضد ميلان

الإنتر ضد ميلان الإنتر ضد ميلان

الإنتر ضد ميلان الإنتر ضد ميلان

الإنتر ضد ميلان الإنتر ضد ميلان