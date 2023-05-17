وثيقة حقوق الطفل المصاب بداء السكرى أثناء اليوم المدرسى والامتحانات

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الوثيقة عدة بنود تشرح حقوق هذا الطفل، وكيفية مراعاته بما يلائم حالته الصحية، بلا تميز أو تفرقية بينه وبين زملائه المصابين.

وجاءت بنود الوثيقة كالتالى:

- المعاملة بالمثل كباقى الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة أو عند عملية الدراسة.

- من حق الطفل السكرى قياس السكرى فى أى وقت وأى مكان وحسب الضرورة.

- يسمح للطفل السكرى بتناول وجبة خفيفة أو شرب المياه أو العصير فى أى وقت وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة.

- يسمح له بأخذ الأنسولين فى أى وقت وأى مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل.

- عدم ترك الطفل السكى دون ملاحظة ويتم الاتصال بولى أمر لطفل السكرى فى حالة وجود أمر طارئ.

- أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال السكريين بكل مدرسة مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شامل أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم فى حالة الطوارئ.

- مراعاة الحالة المرضية للطفل السكرى، حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة فى حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى.

- يسمح للطفل السكرى ممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة.

- يسمح للطفل السكرى الذهاب إلى دورة المياه فى أى وقت متى احتاج إلى ذلك.

- ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكرى فى مقصف المدرسة.

- حيث تمثل الامتحانات والاختبارات المدرسية ضغطا نفسيا على الطفل السكرى مما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر، لذا يلزم اعتماد ما يلى أثناء الامتحانات:

أ- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كافة الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.

ب- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.

ج- السماح للطفل بالتوجه غلى دورات المياه عند الاحتياج.

د- استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أى أعراض غريبة على لطفل وذلك بصفة عاجلة.