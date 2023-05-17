حجازى: حريصون على ضم جميع أصحاب المصلحة داخل العملية التعليمية وخارجها

جدة - نرمين السيد - ويهدف الاجتماع استعراض كيفية مساعدة أدوات وآليات الشراكة العالمية للتعليم فى دعم الدول لتحقيق التحول المنشود فى النظام التعليمى، كما يمنح الاجتماع الدول الشريكة الفرصة للتعرف على سياسات الشراكة العالمية للتعليم ومشاركة الخبرات والتحديات التى تواجهها فى قطاع التعليم.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وممثلى وزارات التربية والتعليم من الدول المشاركة، مؤكدا أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التى تحرص عليها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل وفقا لهذه الشراكة فى إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى فى ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم اتباع النهج التشاركى فى طرح الخطط التنفيذية للحوار المجتمعى، حتى يتم تبنى هذا العمل بمشاركة واسعة من جميع القطاعات فى مصر فضلا عن مشاركة الخبراء والمحللين المتصلين بالمجال، معربا عن شكره لمنظمة يونيسيف لقيامها بتنظيم هذا العمل.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن مصر تستعد حاليا لأن تصبح عضوا فى الشراكة العالمية للتعليم، موضحا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية قطعت شوطا طويلا فى تحليل قطاع التعليم قبل الجامعى بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم، ومنظمة يونيسف بصفتها الوكالة المنسقة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم وشركاء التنمية.

وأضاف أن الوزارة نجحت فى تحليل قطاع التعليم قبل الجامعى، مستندة فى ذلك إلى النهج العلمى واستخدام الأدلة، حيث قامت الوزارة لأول مرة عبر هذه الشراكة المثمرة بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر، والذى تناول قطاعات مختلفة من التعليم من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام فى مصر، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا فى التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم.

وأكد حجازى أن تحليل قطاع التعليم قبل الجامعى بمصر قد أثمر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتى تم على أساسها بناء وتطوير خطة قطاع التعليم قبل الجامعى وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك ممثلى اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.

وأضاف أن تطوير خطة التعليم كان ثمرة سلسلة من ورش العمل، والاجتماعات، والمناقشات، والاستماع للقطاعات والأقسام المختلفة، وجمع وتحليل البيانات والأدلة، ثم ترجمة ذلك فى أولويات خطة قطاع التعليم.

وحرصا من الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، أكد الدكتور رضا حجازى على أن الوزارة ستشرع خلال المرحلة المقبلة فى طرح الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعى للمشاركة المجتمعية على نطاق واسع لتضم جميع أصحاب المصلحة من داخل العملية التعليمية وخارجها.

وتطرق الوزير كذلك إلى الحديث عن جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى لدوره المهم فى التأثير على اقتصاد الدولة، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاورهى: تحسين جودة التعليم الفنى، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجا هاما يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل فى إدارة وتشغيل هذه المدارس، حيث يبلغ عددها الآن ٥٢ مدرسة ونستهدف وصولها إلى ٤٢٠ مدرسة وفقا للتكليف الرئاسى بالتوسع فيها، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العديد من الدول على الكوادر الفنية المصرية الماهرة المدربة".

كما أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم تستهدف تطوير مدارس التعليم المجتمعى، مؤكدا أن أحد أهداف الشراكة العالمية للتعليم (GPE) هو الإتاحة وعدم التمييز، حيث تسعى الوزارة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال العمل على محور الإتاحة والحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعى، كما تبذل الوزارة جهودا كبيرة فى توفير مدارس التعليم المجتمعى فى المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.

وأوضح الوزير أن اتباع المدخل التنموى والتمكينى فى محو الأمية، يتلخص فى أن يشارك المدرس مع الدارس فى إعداد المادة التعليمية، لأن الأمى ليس جاهلا ولكن لديه خبرة التى يجب أن نبنى عليها وندعمها.

ولفت الدكتور رضا حجازى إلى أن التعليم قبل الجامعى فى مصر يضم مدارس حكومية وخاصة ودولية، موضحا أن الدولة تدعم بكافة السبل الممكنة التعليم الحكومى.

وأشار الوزير، خلال كلمته كذلك، إلى أن الوزارة مؤسسة حكومية تعتمد فى إدارتها للمديريات التعليمية على التوازن بين مركزية الإدارة، ووضع الخطط والأطر وتوجيه المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها من جهة، واللا مركزية المالية من جهة أخرى، موضحا أن كل مديرية لها اختصاصاتها المالية وميزانيتها الخاصة بها حسب احتياجاتها، مؤكدا فى ذات الوقت على تطبيق خطط الوزارة وتوجيهاتها بصورة لا مركزية مع الالتزام بالإطار العام والخطط الإستراتيجية.

وأعرب حجازى عن شكره وتقديره للشراكة العالمية للتعليم وجميع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم والهيئات الدولية ومنظمة يونيسف وشركاء التنمية والوزارات المصرية ذات الصلة، لتعاونهم المثمر خلال الطريق الطويل الذى سلكته الوزارة فى إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى.

كما أعرب عن فخره بهذا العمل، مشيرا إلى أنه سيتم البناء على ما تحقق خلال السنوات السابقة وتعزيز آليات التعاون خلال السنوات المقبلة فى الخطط التنفيذية، معربا عن شكره وتقديره لهذا التعاون المثمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ونيلسى ريمان، المدير الإقليمى للشراكة العالمية للتعليم، ومحمد طارق خان، متخصص أول تعليم بالشراكة العالمية للتعليم، وأعضاء الشراكة العالمية للتعليم، وممثلى الدول ووزارات التربية والتعليم فى مختلف الدول، وممثلون عن دول شرق أوروبا، والشرق الأوسط، ودول وسط آسيا، وعدد من مسئولى الوزارات المصرية المختلفة، وممثلين عن المنظمات الدولية واللجنة الوطنية للتعليم.