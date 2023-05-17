البحوث الفكية: هزة أرضية وقعت على بعد 111 كيلو مترا من شرم الشيخ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - هزة أرضية
وقال المعهد على صفحته الرسمية على فيسبوك: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء الموافق 2023/5/16 هزة أرضية على بعد 111 كيلومتر شمال شرم الشيخ".
ولفت البحوث الفلكية إلى أن تفاصيل هذه الهزة الأرضية كانت كالتالى:
تاريخ ووقت الحدوث: يوم 2023/5/16.. الساعة 10:05:55 مساءً بالتوقيت المحلى.
قوة الهزة الأرضية: 4.37 درجة على مقياس ريختر... خط العرض: 28.79 شمالا... خط الطول: 34.74 شرقا
عمق الهزة الأرضية: 20.73 كم
وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بـ الهزة الأرضية، ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
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