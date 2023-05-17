الطقس فى 6 أيام.. ماذا سيحدث فى درجات الحرارة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن اليوم الأربعاء سيستمر الارتفاع فى درجات الحرارة؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه ابتداءً من يوم غد الخميس تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، وتنخفض لتكون بين الـ29 درجة مئوية و30 درجة.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف فى أول الليل. ويسود طقس مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ومن المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

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