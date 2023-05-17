امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة تنطلق اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويبدأ الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بـ مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وغدا الخميس: الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

بينما يوم السبت المقبل: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. أما يوم الأحد: اللغة الأجنبية.. والإثنين: الهندسة والتربية الفنية.. بينما آخر أيام الامتحانات سيكون يوم الثلاثاء ويختتم بـ مادة العلوم.

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بسهولة ويسر، فيما حذرت المديرية من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى أى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم.