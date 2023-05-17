طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف فى أول الليل.. مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

العاصمة الإدارية 34 17

6 أكتوبر 35 17

بنهـا 33 18

دمنهور 34 18

وادى النطرون 35 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 33 18

الزقازيق 34 19

شبين الكوم 34 18

طنطا 32 17

دمياط 27 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 36 18

السويس 34 17

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 34 18

نخل 36 12

كاترين 29 11

الطور 33 21

طابا 35 19

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 18

مطروح 23 17

السلوم 25 16

سيوة 30 20

رأس غارب 35 22

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 20

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 18

بنى سويف 37 19

المنيا 38 20

أسيوط 39 20

سوهاج 38 21

قنا 40 21

الأقصر 41 22

أسوان 41 23

الوادى الجديد 40 19

أبوسمبل 41 21