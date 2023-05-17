أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - جدة

يُشارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذى سيتولى النظر فى جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة العربية، فضلاً عن مشاركة الوزير سامح شكرى فى عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة.

القاهرة

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان تفاصيل المؤتمر الصحفى الخاص بالمؤتمر الإقليمى الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعى تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

برلين

يعقد وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس جلسة مباحثات فى مبنى "بيندلربلوك" فى برلين مع نظيره البريطانى بن والاس، حيث ستشمل المباحثات تنسيق الدعم العسكرى لأوكرانيا، والاستعدادات على الطريق لقمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى فيلنيوس، والتعاون الثنائى وتبادل الآراء حول المشاركة المستقبلية فى إفريقيا، وسيعقبها بيان صحفى مشترك للوزيرين.

القاهرة

يتفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، مدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية لغات بنات الكائنة فى 56 شارع جسر السويس - سراى القبة، يليها مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات الكائنة فى 6 شارع قصر الضيافة للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

القاهرة

تنطلق أولى ندوات الجولة الثانية من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك، والذى يأتى تحت عنوان "حقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر.