نشاط الرئيس السيسى والحوار الوطنى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة الأهرام وتحت عنوان عصر جديد للاستثمار فى مصر، أن الرئيس السيسى ترأس أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار فى مصر، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

ونقلت الأهرام عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على 22 قرارا مهما فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وفى تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر لتفعيل أطــر الــتــعــاون المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصــعــدة، خاصة فى القطاعات التنموية التى اكتسبت فيها الــشــركــات المصرية خــبــرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة فى تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى موريتانيا فى كافة المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس محمد سالم ولــد مـــرزوك، وزيــر الشئون الخارجية والتعاون الموريتانى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.

وصـــرح المستشار أحــمــد فهمى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الوزير الموريتانى سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس مــن أخــيــه رئــيــس موريتانيا «محمد ولد الــغــزوانــى»، تضمنت الإعـــراب عــن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد على المستويين العربى والأفريقى، وتــأكــيــد الــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التى شهدت تــطــورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وتحت عنوان بتوجيهات من السيسى: مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السودانى الشقيق، ذكرت صحيفة الجمهورية، فى صفحتها الأولى أن طائرتى نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار بورسودان، محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

وفى نفس السياق، سافر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان، يأتى ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

وعن الوضع فى السودان، ذكرت صحيفة الأهرام أنه مع دخول الحرب فى السودان شهرها الثانى، تجددت الاشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، فى العاصمة الخرطوم أمس، فيما سمع دوى انفجارات بمناطق عدة متفرقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى الوقت الذى اتهم فيه الجيش السودانى قوات الدعم السريع باقتحام وسرقة مقار بعض السفارات والاعتداء على مطرانية الخرطوم والكنيسة القبطية بأم درمان.

وأضافت الصحيفة أن سكانا من الخرطوم أكدوا أن الضربات الجوية والقصف المدفعى تصاعدا بشدة مع سعى الجيش لطرد عناصر الدعم السريع، كما أشاروا إلى أنهم سمعوا أصوات قصف عنيف أثناء الليل فى أجزاء من مدينتى بحرى وأم درمان المجاورتين.

وكانت العاصمة السودانية قد شهدت أمس الأول أيضا اشتباكات وقصفا جويا فى منطقة شرق النيل شرق الخرطوم، وفى مدينة أم درمان، على الرغم من محادثات وقف النار التى انطلقت فى مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضى، والتى أسفرت عن اتفاق مبدئى للتهدئة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين‪.‬

وفى شأن الداخلى، ذكرت صحيفة الأهرام أنه استؤنفت أمس جلسات الحوار الوطنى التى خصصت لقضايا المحور الاقتصادى، وتناولت الجلسة الأولى التى عقدتها لجنة العدالة الاجتماعية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالتوازى مع الجلسة الثانية التى عقدتها لجنة السياحة تحت عنوان: «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة الأهرام أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أكد أن مصر لا تدخر جهدا فى تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم إيجابى للعلاقات المصرية ــ الأذرية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب قوله ــ خلال كلمته أمام برلمان أذربيجان فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة من رئيسة البرلمان ــ إن مصر تنظر بعين الإعجاب والتقدير إلى ما حققته أذربيجان فى عهد الزعيم الآذرى الراحل حيدر علييف، من تطور وتقدم فى كافة المجالات، والذى يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكدا سعى مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، وتبادل الخبرات خاصة فى مجال البنية التحتية والذى حققت فيه مصر طفرة هائلة.