توريد 134 ألفا و47 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن كمية الأقماح التى تم توريدها وصلت حتى اليوم الأربعاء 134 ألفا و47 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع المضارب بالمحافظة.





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