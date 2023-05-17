وزير الرى: العنصر البشرى هو الاستثمار الحقيقى

جدة - نرمين السيد - أقامت وزارة الموارد المائية والرى، احتفالية لتكريم رواد مدرسة الرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الذى قام بتسليم شهادات تقدير للمكرمين من رواد مدرسة الرى المصرية.





وفى كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بتنظيم هذا الحفل الذى تقيمه وزارة الموارد المائية والرى لتكريم قيادات الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها، والذين قدموا وقتهم وجهدهم لتطوير أداء الوزارة والارتقاء بها، مؤكدا على ضرورة استمرار هذا التقليد لتوجيه الشكر إلى كل من أدى عمله على الوجه الأكمل ليكون قدوة تحتذى لغيره من العاملين، ولتظل مدرسة الرى المصرية دائما مميزة ومتطورة بجهود أبنائها المخلصين.

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ الوزارة الطويل، حيث علمت مدرسة الرى العريقة أجيالا كثيرة بفضل عطاء أبنائها العاملين بها، وبالتالى تقدم الوزارة لهم الاعتراف بفضلهم وتكريمهم عرفانا منها وتقديرا لجهود كل من ساهم فى توصيل رسالة الوزارة لكل مواطن على أرض مصر.

كما أشار لما قامت وتقوم به أجهزة الوزارة المختلفة من أنشطة وإنجازات بجهود العاملين المخلصين من أبناءها فى مجالات تأهيل الترع وتطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، ومواجهة أخطار السيول، وتطوير نظم الرى، وأعمال الصرف المغطى، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وأعمال حماية الشواطئ.

وأكد الدكتور سويلم، أن العنصر البشرى هو الاستثمار الحقيقى الذى يجب أن ندعمه ونرعاه ليكون نواة للبناء والتنمية على أرض مصر، مشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بالوزارة من خلال الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل بالوزارة، كما استعرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل والاهتمام المستمر بالعاملين، سواء من خلال توفير التدريب اللازم للعاملين بالوزارة، والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية؛ لتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للسعى المستمر لتحسين الوضع المادى للعاملين من خلال التوجه لاستثمار أملاك ومنافع الوزارة وتعظيم الاستفادة منها من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المحافظات، وزيادة الاعتماد على التدريب التحويلى للتعامل مع العجز فى العمالة، والعمل على توفير الخدمات للعاملين لاتاحة مناخ مناسب للعمل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء، والاهتمام بالخدمات المقدمة للعاملين مثل أعمال تطوير نوادى الرى بالمحافظات.