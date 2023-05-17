إعلان نتائج مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية»

جدة - نرمين السيد - انتهت فعاليات مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التى لديها أفكارا ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية فى مجال الملابس والأزياء، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.





وأشار الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن المسابقة تقدم لها 60 جامعة، وكل جامعة تقدمت بعدد من الفرق الطلابية، وجرت التصفيات بين الفرق الطلابية عن طريق منسقى الجامعات؛ لاختيار أفضل الفرق الطلابية الممثلة للجامعات فى المسابقة، التى ستحصل على برنامج تدريبى لمدة 3 أسابيع.

وأوضح أن التصفية النهائية للمسابقة، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف جنيه، قد جرت بين 11 فريقا طلابيا، يمثلون 10 جامعات مصرية فى مركز الابتكار (IHub) بجامعة عين شمس، وقامت لجنة التحكيم التى تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتحديد الفرق الطلابية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

ولفت إلى فوز فريق (EFFCT) من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وحصوله على جائزة مالية 40 ألف جنيه، وفوز فريق (Petro Team) من كلية الهندسة جامعة فاروس بالإسكندرية بالمركز الثانى، وحصوله على جائزة مالية 30 ألف جنيه، وفوز فريق (Micro Cell) من كلية الصيدلة جامعة المنصورة بالمركز الثالث، وحصوله على جائزة مالية 20 ألف جنيه.

وأشاد بالأفكار المتميزة التى قدمتها كل الفرق المتقدمة للمسابقة، التى تسهم فى تقديم حلول للمشكلات البيئية، من خلال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

ومن ناحيته، ثمن ماجد غنيمة، الدور المهم الذى بذله منسقو الجامعات المختلفة فى عملية التصفية الأولية للمسابقة، مشيرا إلى أن جائزة أفضل منسق، وقيمتها 10 آلاف جنيه، فاز بها الفريق الطلابى الذى نظم المسابقة داخل جامعة المنصورة.

وأورد أن الفرق الثلاث الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة فى المسابقة الإقليمية، وهى المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة النهائية Hult Prize التى سيتم إقامتها بباريس أغسطس المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

وأردف أن مسابقة Hult Prize تعتبر أكبر مسابقة طلابية فى العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات فى أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.

جدير بالذكر أن مسابقة Hult Prize يقوم على تنظيمها معهد هالت للأعمال "Hult Business International School" وهو مؤسسة أكاديمية دولية خاصة غير هادفة للربح، ولها فروع فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والإمارات، والصين، ويقوم مجموعة من خريجى المعهد بتنظيم هذه المسابقة السنوية منذ أكثر من 10 سنوات.