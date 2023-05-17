«الأنباء» الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص الدولة على تشجيع الاستثمار

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.





وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسى: الدولة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتعزيز الاستثمار" أن الرئيس السيسى قال إننا نهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مشددا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس السيسى أمس الثلاثاء للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله، والوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

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