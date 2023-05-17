ضمن «فرصة».. التضامن تنظم ملتقى توظيف بالشراكة مع «العمل الدولية» فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - ونظمت وزارة التضامن الاجتماعى الملتقى بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وإريك أوشلان، مدير فريق العمل اللائق بشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وإريتريا.

ووفر الملتقى الذى نظم بحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط، أكثر من 6000 فرصة عمل من خلال أكثر من 40 شركة من داخل وخارج أسيوط، فى العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية وغيرها مثل السياحة والفنادق، الأعمال الخدمية، الصناعة، الزراعة، الأغذية، الملابس، الدهانات والاستثمار العقارى، متضمنة توفير تأمين صحى، وبدل انتقال والعديد من المزايا لراغبى العمل، إضافة إلى هذا شهد الملتقى تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالوزارة من حملات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان وخدمات خاصة بتكافل كرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت نيفين القباج، إن الملتقى يستهدف دعم عمليات التمكين الاقتصادى لمستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لتحسين ظروفهم الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة، كما أنه ينظم فى إطار مشروع "تشغيل الشباب فى مصر"، والمنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدى برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

وأوضحت القباج أن استراتيجية عمل الوزارة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين تنطلق من منظور اجتماعى واقتصادى ويعد الدعم النقدى للفئات المستهدفة جزءا منها باستهداف التأكيد على إعلاء قيمة العمل، وينفذ برنامج فرصة كأحد استراتيجيات عمله، جلسات دعم وتحفيز للمستفيدين إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة لإحداث التحولات التنموية المستهدفة، ويواكب ذلك استغلال الموارد البيئية وتكوين وحدات انتاجية قادرة على الاستقلال الاقتصادى والتحول للاقتصاد الأخضر والحصول على فرصة عمل ملائمة من خلال سلاسل الإنتاج.

وهدفت فعاليات الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف للشباب فى محافظة أسيوط، حيث يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديا.

وأعلنت شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها، الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما تم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم فى مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهنى والمشورة للشباب الباحثين عن عمل.

كما تضمن الملتقى تلقى طلبات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاص ضمن نسبة 5 % بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.

الجدير بالذكر أن برنامج فرصة يعد آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم فى الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليا واقتصاديا ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.