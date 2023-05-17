رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسين إلهامى، نائب رئيس الجهاز، مشروعات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة (طرق - مياه - رى - صرف صحى) بمنطقة ( الحزام الأخضر)، والتى تهدف إلى إنشاء مجتمع عمرانى متكامل على مساحة إجمالية 12494 فدانا لجميع المراحل.





وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض (1 - 16) وتشمل تنفيذ مشروعات أعمال المرافق الرئيسية والفرعية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى)، وتنفيذ 5 محطات رفع صرف صحى لخدمة المنطقة، كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتنسيقات المطلوبة لطرح عملية تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة (كوبرى سيارات) أعلى منطقة حرم سوميد ومسار القطار الكهربائى السريع المار بالمنطقة، وذلك لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة وتنفيذ طريق بوليفارد بعرض 50 مترا كمحور رئيسى يربط قطاعات الحزام الأخضر.

وأضاف أن منطقة الحزام الأخضر تشتمل أيضاً على منطقة 2 من أحواض (17 - 24) وجارٍ بها تنفيذ مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى)، ويتضمن المشروع أيضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض 17 بطاقة 1080 متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى 4 عدًّايات دفع نفقى (خطى انحدار صرف صحى - خط مياه شرب - خط رى) أسفل الطريق الدائرى الأوسطى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه فى إطار استكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الأخضر، جارٍ الإعداد للبدء فى جميع الأحواض المتبقية تباعاً، موجهاً الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها فى كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى جولته، كل من المهندس عمرو الشهاوى والمهندس راضى خليل، معاونا رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر.