مصر للطيران تغير مسار رحلتها إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للشركة اليوم الأربعاء أنه على الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة، وأجرى طاقم الطائرة الإسعافات الأولية لها، فى حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبى على متن الطائرة، وتابعا الحالة الصحية للراكبة حتى هبطت الطائرة فى مطار مالبينسا، وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقى العلاج. وأقلعت طائرة مصر للطيران من مطار مالبينسا لاستئناف رحلتها إلى واشنطن.

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