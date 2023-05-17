محافظ القاهرة يتفقد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى "نهاية العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، بمدرستى سراى القبة الإعدادية بنات، وكلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعتين لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أى معوقات.





ويؤدى اليوم 200 ألف و844 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) فى 768 لجنة. وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أى معوقات أو شكاوى ويؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها. رافق المحافظ فى جولته أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة. وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

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