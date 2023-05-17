مستشفيات عين شمس تنجح فى زراعة ثلاثة صمامات رئوية بالقسطرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة عزة الفقى أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن هذه التقنية تعد فتحاً علمياً جديداً، لافتة أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، موجهة الشكر لقيادات جامعة عين شمس لما قدموه من دعم وتيسير الوصول لتطبيق هذه التقنية، برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مى حمدى السيد أستاذ القلب ومؤسس وحدة عيوب القلب الخلفية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس، أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع الدكتور زياد حجازى أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن تقنية الصمام الأورطى موجودة فى مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ فى الصمامات الرئوية، مشيرة إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضاً فى مركز طبى فى أسوان وفى جامعة القاهرة.

بدورها استعرضت الدكتورة هبة عطية أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتى استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة، موضحة أنها تأمل أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل الخبرات فى هذا المجال الجديد.

يذكر أن الفريق الطبى ضم كلا من: الأستاذ الدكتور علاء رشدى، أستاذ مساعد دكتور عمرو منصور، أستاذ مساعد دكتور ياسمين عبدالرازق، الأستاذ الدكتور هبه كامل، أستاذ مستعد دكتور أميرة نور، الدكتورة عبلة على، الدكتور يوسف أمين، الدكتور محمد صابر، الدكتور محمد رشاد، الدكتور آية الصايغ ولفيف من نواب قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.