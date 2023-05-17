تفاصيل جديدة بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ووضعت الوزارة، مجموعة من المعايير الخاصة بأسئلة الامتحانات، أهمها الاختيار من بنوك الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة، على أن يشتمل الجزء الأول على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثانى أسئلة لها درجتان والثالث للمقالية.
امتحانات الثانوية العامة 2023
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.
وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.
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