جدة - نرمين السيد - استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوى رحلاتها المنتظمة إلى مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة، بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين.





صرح بذلك الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى. وذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف مجالات النقل الجوى. وأضاف حسين، أنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوى خلال شهرى أبريل ومايو 2023 بإجمالى حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوى من طراز A330-200 وB737-800f لمطار معيتيقة بليبيا. وهو ما يأتى فى ضوء الخطة التوسعية التى تنتهجها الشركة من خلال البدء فى تشغيل شبكة الشحن الجوى الجديدة والتى تطمح الشركة فى تطبيقها خلال الفترة القادمة. وأكد حسين أنه جار الآن العمل على زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخرى بليبيا مثل بنغازى ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران للشحن الجوى تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.