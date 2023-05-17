لإعلاء قيمة العمل.. وزيرة التضامن تعلن إطلاق مبادرة «أسطوات مصر»

جدة - نرمين السيد - وعبرت الوزيرة، عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية تدشين مؤسسة وقفية مصر للاحتفاء بقصة نجاح عملها، فقد بدأت المسيرة فى عام 2007 تحت مسمى "مؤسسة وقفية المعادى" التى استهلت عملها بنموذج مؤسسة مجتمعية.

وقدمت المؤسسة خدمات تنموية فى منطقة المعادى، وتبنت مبدأ "الوقف" من خلال تدوير الهدر والفائض من الأثاث والأجهزة والكتب والورق والبلاستك والأطعمة وغيرها، وتحويل قيمته إلى أوقاف ومشروعات استثمارية خيرية لضمان تنمية الموارد واستدامة الأنشطة، وهو مبدأ أصيل تدعمه وزارة التضامن الاجتماعى خاصة فى إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزيرة إن العالم يشهد تطورا سريعا فى أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التى تشهد نموا متزايدا، وهى تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر، بما يؤدى لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية.

وأضافت أنه رغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملا أساسيا فى المساهمة فى صناعة الحضارات ونهضة الأمم، إلا أنه فى واقعنا المعاصر يعانى من عدم تعظيم الاستفادة به وبالموارد التى يمكن أن يدرها لتصبح مصدرا مستداما للتمويل، إما بسبب سوء الإدارة، أو تبديد الأصول، أو ضعف الاستثمار فيه ومنه، وعدم حوكمته بالشكل الكافى أو اللازم، أو ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى فى تسويقه وإدارته وتناميه.

وعن مبادرة "أسطوات مصر"، أوضحت الوزيرة أن كل عامل متميز يستحق الإشادة به، وأنه مسؤولية على المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة فى نهضة الاقتصادى المحلى.

ووجهت تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادى الشريفة التى تكسب من كد يديها، وللمؤسسة على إطلاق مبادرة "أسطوات مصر" بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية فى مصر وهى أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلى من قيم العمل الحرفى والمهنى، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهى مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع فى إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التى تحظى بنسب عالية من الطلب.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وذلك من خلال برامج التكوين المهنى للنشء والشباب بمراكزها التى تتجاوز 71 مركزا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التى تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتى تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التى تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية فى مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والانشاء والتعمير... وغيرهم من العمال، وتهتم الوزارة اهتماما بالغا بتسويق فكر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال فى مصر حتى يتم تغطيتهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعية وحمايتهم من المخاطر.

وفى نهاية اللقاء، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، تدشين مؤسسة "وقفية مصر" متمنية لها التوفيق والسداد فى مسارها الأشمل والأعم والداعم لجهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، ومعلنة دعم المؤسسة بمليون جنيه مصرى لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج للتوسع فى مبادرة "أسطوات مصر".

ومن ناحيتها قالت الدكتورة مروة الدالى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء "وقفية المعادى" الأهلية، و"وقفية مصر"، إن تدشين مؤسسة "وقفية مصر " يهدف لخلق وعى عام عن الوقف الخيرى من خلال أبحاث ومشاريع وفاعليات ونماذج على أرض الواقع والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات فى تنفيذ مشروعات مبتكرة فى بناء قدرات وخلق فرص عمل وتمويل مشروعات متناهية الصغر.

وتابعت أن مهام مجلس أمناء الوقفية يأتى فى مقدمة أجندة عمله إحياء وتحديث ونشر مفهوم الوقف لضمان استمرارية العطاء الأهلى التنموى للارتقاء بمستوى رفاهية المواطن المصرى وذلك من خلال التركيز على توفير واحتضان نماذج عمل مستدامة ومشاريع اجتماعية ابتكارية.

ولفتت إلى سعى الوقفية إلى الإرتقاء بمستوى حرفية العمالة المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية مثل إطلاق العلامة التجارية “اسطوات" التى تمثل باكورة العمل المجتمعى للمؤسسة مع العمل على إنشاء جهة حاضنة ومرجعية وإعتمادية لنماذج الوقف المجتمعى المستدام.

ونوهت بأن هدفنا إنشاء صندوق وقفية مصر للإستثمار الأهلى المستدام وإنشاء مركز وقفى متكامل للتأهيل المهنى "أكاديمية ومصنع " للمساهمة فى التشغيل والتصدير مع توفير أول تطبيق الكترونى وقفى حديث وإنشاء أفرع للوقفيات تخدم كل أنحاء الجمهورية.

وأوردت أن مؤسسة "وقفية مصر " كيان جديد هدفه الرئيسى هو العمل على إحياء ونشر وتحديث مفهوم الوقف كنظام اقتصادى خيرى تنموى مستدام ليواكب التطور الرقمى وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة التنموية وتوسيع مفهوم العطاء الاجتماعى، وسيضم فى المستقبل عدة مؤسسات وقفية فرعية جديدة لتشمل جميع محافظات مصر، وهى نتاج ممتد لنجاح مؤسسة وقفية المعادى الآلية التى انشأت منذ عام 2007 وكانت مثال رائد للعمل الخيرى والوقفى المتنوع الذى يهدف إلى تحقيق صور التنمية المستدامة فى العديد من الأنشطة والمشروعات.