جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزى وحدات الإسكان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إنه تم توفير 200 عداد مياه مسبق الدفع لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الزهور (حى الياسمين - حى القرنفل) ويجرى استكمال باقى الأحياء.





وأضاف أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات. ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكى الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو 46 طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.

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