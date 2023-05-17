خطة «الصحة» للحماية من الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية تتسبب بشكل مباشر فى وفاة عدد كبير على مستوى العالم، لذا وضعت وزارة الصحة خطة للحماية من الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية. والإنفوجراف التالى يوضح ملامح وخطوات تنفيذ خطة الحماية من الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ستسبب فى وفيات الملايين بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات لمواجهتها.

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