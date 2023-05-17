الهجرة والتعليم العالى ينسقان الجهود لتيسير التحاق العائدين بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة المصريين بالخارج" على استيعاب أبنائنا العائدين من الخارج فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.





وأوضحت السفيرة سها جندى، حرص الوزارة على حل مشكلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى متابعة الوزارة مراحل تقدم الطلاب المصريين العائدين من الخارج إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

وفى السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أنه تم تخصيص موقع مركزى موحد لتسجيل الطلاب العائدين من الخارج، دون الحاجة للتوجه إلى الجامعات، وذلك عبر الرابط التالى: من هنا

وأشار السفير عمرو عباس، إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة التى وردت من الطلاب، فيما يتعلق بالتقديم، والتى تمت الإجابة عليها، وتجدونها عبر الروابط التالية: من هنا من هنا

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة، أن وزارة التعليم العالى قد خصصت رقم واتساب للرد على استفسارات الطلاب المصريين العائدين من السودان، عبر الرقم: 01111673467

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا، لتقديم الطلاب العائدين، الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكترونى التالى: من هنا

وأهاب حلمى الغر بالطلاب الذين سبق لهم التقديم، سواء بشكل شخصى أو عبر الرابط، "ووصلت لهم موافقة من الجامعة التى تقدموا إليها" عدم التقديم مرة ثانية، لمنع حدوث الازدواجية فى البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء فى تحويلهم، مؤكدا أهمية سرعة تقدم الطلاب الذين لم يسجلوا حتى الآن، لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الموحد.

وأوضح "الغر" أن أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا: [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكترونى الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التى تواجههم فى إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.