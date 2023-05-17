بعد اتفاق التهدئة.. أهالى غزة يوجهون الشكر لمصر: «خير سند» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه أهالى قطاع غزة الشكر إلى مصر على جهودها المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلى الأخير، الذى استهدف المدنيين والأطفال وأبناء الشعب الفلسطينى، مؤكدين أن مصر خير سند لهم.





وقال المواطنون فى غزة لــ"القاهرة الإخبارية"، إنهم كانوا يعيشون فى رعب وسط النيران والوضع كان متوترا والجميع كان فى حالة ترقب، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة، بسبب عودة الهدوء والأمان مرة أخرى، ما له أثر كبير فى تخفيف معاناة العائلات المحتاجة.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، الذى أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيا ودخل حيز التنفيذ، السبت الماضى، وخرج الفلسطينيون فى قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين.



وكانت إسرائيل بدأت عدوانا على قطاع غزة، 9 مايو الجارى 2023، وأسفرت غاراتها عن استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة عدد كبير من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى قصف العديد من المبانى السكنية فى القطاع، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المدن فى وسط وجنوب إسرائيل وفى مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة.