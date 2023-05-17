محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ50 فتاة من اليتيمات للمساعدة فى إتمام الزواج

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.





جاءت تصريحات المحافظ خلال تسليمه منح مالية مهداة من مؤسسة صناع الخير للتنمية لـ 50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المنح تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرا إلى أنه تم الاختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور، معربا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهم، مشيرا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وأفراد فاعلين فى خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال فعالية تسليم الشيكات بحضور الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والاستاذ هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة فى خدمة شرائح غير القادرين فى أنحاء المحافظة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الفتيات اللاتى تسلمن الدعم المالى اليوم هم المجموعة الرابعة من فتيات محافظة الجيزة اللاتى يتسلمن الدعم المالى لإتمام زفافهن ضمن مبادرة فرحة وقد سبق هذه المجموعة ثلاث مجموعات أخرى تسلمن مؤخرا دعم مالى من المحافظ مهداه من المؤسسة وأن كل فتاة تسلمت مبلغ مالى قدره 20 ألف بقيمة إجمالية مليون جنيه.

وأشار عبدالفتاح إلى أن احتفالية اليوم تأتى استكمالا لما تقدمه "صناع الخير" من منظومة الخدمات الرئيسية التى تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجا فى كافة المجالات ومنها إتمام زواج غير القادرات، لافتا أن التعاون بين المؤسسة محافظة الجيزة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها "عنيك فى عنينا" لخدمة أعداد كبيرة من أهالى قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية، نجحت فى تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 آلاف مواطن من أهالى الواحات البحرية.

وأضاف عبدالفتاح، أن التعاون مع محافظة الجيزة توج بافتتاح المحافظ مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية والذى يساعد على تسويق المنتجات وتسهيل إجراءات عرضها بالأسواق والمعارض داخل وخارج مصر.

كما تقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة، معربين عن تقديرهن لحجم الدعم التى تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهم وعن أسرهن وتحسين ظروفهن المعيشية.