«حياة كريمة» فى سوهاج.. قطار التطوير لا يتوقف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات الجارى تنفيذها، وأيضا التى انتهت ومنها: تنفيذ وتطوير 64 مشروع مياه شرب وصرف صحى، و33 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 33 وحدة صحية وطب أسرة ومستشفى مركزى، وتطوير وإنشاء 6 نقاط إسعاف، وورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 10 مجمعات خدمات حكومية وزراعية، وتطوير 11 مركز شباب وتنمية الأسرة والطفل، وتطوير مكاتب البريد وإنشاء 5 عمارات سكنية، وتنفيذ 33 مشروعا للأبنية التعليمية وإنشاء سوقين ووحدتى إطفاء.

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