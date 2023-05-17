وذلك لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لهم باعتبارهم سواعد الوطن، وفى ظل اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين، والتواجد فى مواقع عملها وضمان استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها.
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقته الوزارة من فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، والذى أفاد فيه أن المديرية قامت بجولة تفقدية لمشروع الطاقة بفارس غرب مدينة كوم امبو بالطريق الصحراوى الغربى الذى وتم حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروع وإبلاغ جميع العاملين اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة من العمال وتوجيهات وزير القوى العاملة بتذليل جميع العقبات أمامهم لما لهم من دور قومى فى النهوض بمصرنا الحبيبة باعتبارهم قاطرة التنمية.
وفى الختام توجه العمال ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العمالة غير المنتظمة فى أسوان تشكر الرئيس على الاهتمام بالعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.