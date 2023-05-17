العمالة غير المنتظمة فى أسوان تشكر الرئيس على الاهتمام بالعمال

جدة - نرمين السيد - أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، جولة لمواقع العمل بالمشروعات القومية؛ لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الدائم والمستمر فى مواقع العمل والمشروعات القومية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وذلك لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لهم باعتبارهم سواعد الوطن، وفى ظل اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين، والتواجد فى مواقع عملها وضمان استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقته الوزارة من فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، والذى أفاد فيه أن المديرية قامت بجولة تفقدية لمشروع الطاقة بفارس غرب مدينة كوم امبو بالطريق الصحراوى الغربى الذى وتم حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروع وإبلاغ جميع العاملين اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة من العمال وتوجيهات وزير القوى العاملة بتذليل جميع العقبات أمامهم لما لهم من دور قومى فى النهوض بمصرنا الحبيبة باعتبارهم قاطرة التنمية.

وفى الختام توجه العمال ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالعمال.