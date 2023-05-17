تعليم القاهرة: امتحان اللغة العربية للإعدادية جاء واضحا ومناسبا

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحان اللغة العربية الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، أول أيام الامتحانات، جاء واضحا وشاملا أجزاء المنهج، وتنوعت أسئلته بين المقالية والموضوعية، وتدرجت من السهولة إلى قياس المستويات العليا.





وأضافت المديرية، فى بيان، أن الأسئلة كانت مناسبة للزمن المخصص للإجابة مع وجود وقت للمراجعة.

وجاء الامتحان فى 4 صفحات على وجهى الورقة والأسئلة منسقة بشكل جيد، والورقة الامتحانية واضحة والطباعة جيدة.

بدوره، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعداد العاصمة ومدارسها للامتحانات، حيث إن هناك عددا كبيرا من القيادات يقفون خلف هذه المهمة التى تبدأ من قبل انعقاد اللجان من استعداد وتجهيز كافة الإجراءات بدءا من المطبعة المركزية عند الساعة 3:30 فجرا، حيث تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية؛ لتتولى كل إدارة تعليمية تسليمها لمركز توزيع الأسئلة التابع ثم تسليمها للمدارس مقار اللجان الامتحانية حتى تصل لأيدى الطلاب ليبدأ الامتحان فى المواعيد المحددة.

وبعد انتهاء الامتحان يتم استلام أوراق الإجابة لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات؛ لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم وهكذا.

ولفت موسى إلى انعقاد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ33 التابعة على مدار اللحظة.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 200 ألف و844 طالبا وطالبة، موزعين على 768 لجنة امتحان، إضافة إلى 7 طلاب يؤدون الامتحانات بمستشفى 57357، إضافة إلى 50 طالبا من المكفوفين، و74 صم، و531 طالبا بالإعدادية المهنية، و114 طالبا بالإعدادية المهنية.

وتفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم، انتظام سير اللجان الامتحانية بمدرسة كلية السلام الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، التى تضم 195 طالبة موزعين على 10 لجان، ومدرسة سراى القبة الإعدادية بنات التابع. لإدارة الزيتون التعليمية، التى تضم 400 طالبة فى 20 لجنة.

واطمأن المحافظ ومدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج، وأوصى خالد عبد العال بتهيئة مناخ تربوى للطلبة لتأدية الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع المسئولين على أتم الأستعداد، مع تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للاطمئنان على الطلبة.