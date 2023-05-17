عاجل.. الرئيس يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير دفاع إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، لبحث علاقات التعاون المتميزة بين مصر وإيطاليا.





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