وقال المتحدث، إن المجموعة تُعنى بالتواصل مع الأطراف السودانية والدولية للعمل على معالجة أسباب الأزمة، وبذل المساعى للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع، الذى شارك فيه وزيرا خارجية مصر والسعودية وأمين عام الجامعة العربية، أكد على أهمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة.
كما حذرت المجموعة من التدخل فى الشأن السودانى، وأعربت عن دعمها؛ لإعلان جدة الإنسانى الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنسانى وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن أعضاء مجموعة الاتصال أشادوا بجهود عدد من الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، فى تخفيف معاناة الشعب السودانى الشقيق، وأكدوا على مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية، وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول للأزمة، مع دعوة المجتمع الدولى لتوفير الدعم الإنسانى والطبى العاجل للشعب السودانى.
هذا، وقد أصدرت المجموعة بياناً فى نهاية اجتماعها، أكد على المضامين والتوجهات التى سبق الإشارة إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة الاتصال بجامعة الدول تشيد بموقف مصر فى تخفيف معاناة الشعب السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.