مجموعة الاتصال بجامعة الدول تشيد بموقف مصر فى تخفيف معاناة الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه انعقد اليوم 17 مايو الجارى على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بجدة، الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع فى السودان، والتى تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.





وقال المتحدث، إن المجموعة تُعنى بالتواصل مع الأطراف السودانية والدولية للعمل على معالجة أسباب الأزمة، وبذل المساعى للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع، الذى شارك فيه وزيرا خارجية مصر والسعودية وأمين عام الجامعة العربية، أكد على أهمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة.

كما حذرت المجموعة من التدخل فى الشأن السودانى، وأعربت عن دعمها؛ لإعلان جدة الإنسانى الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنسانى وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن أعضاء مجموعة الاتصال أشادوا بجهود عدد من الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، فى تخفيف معاناة الشعب السودانى الشقيق، وأكدوا على مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية، وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول للأزمة، مع دعوة المجتمع الدولى لتوفير الدعم الإنسانى والطبى العاجل للشعب السودانى.

هذا، وقد أصدرت المجموعة بياناً فى نهاية اجتماعها، أكد على المضامين والتوجهات التى سبق الإشارة إليها.