تعاون بين حياة كريمة والأورمان لبدء تنفيذ التمكين الاقتصادى لـ2000 شخص

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفى تعاون يعد الأكبر من نوعه،

ويأتى التعاون للبدء فى تنفيذ أول 2000 مشروع للتمكين الاقتصادى بالتركيز على الحالات المستحقة للدعم فى كافة محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنية على أن تنطلق المرحلة الأولى من محافظتى الفيوم وبنى سويف.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى فى خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتمكين الاقتصادى للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية فى جميع المحافظات.

‎وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن عملية اختيار المستفيدين المحافظتين، تمت بالتعاون بين حياة كريمة وجمعية الأورمان من خلال التركيز على الفئات المستحقة للدعم والتى تضم (المرأة المعيلة وذوى الهمم).

وتستهدف المرحلة الأولى تمكينهم فى الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لأسرهم، وتوفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

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وتستهدف مبادرة "600 ألف باب رزق" توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين فى كافة محافظات الجمهورية، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية فى ظل تبعات الأزمة العالمية الحالية.