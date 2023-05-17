جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الادارية 31 17

6 اكتوبر 30 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 30 18

وادى النطرون 31 17

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 17

العريش 24 17

رفح 23 18

رأس سدر 31 16

نخل 30 14

كاترين 29 11

الطور 35 20

طابا 33 19

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 18

مطروح 23 18

السلوم 25 16

سيوة 30 20

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 24

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 35 23

حلايب 31 20

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 21

الفيوم 30 18

بنى سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 21

قنا 38 22

الأقصر 39 22

أسوان 42 24

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 42 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. وعظمى القاهرة 30 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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