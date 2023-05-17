رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار القاهرة لمرور 60 عاما على افتتاحه

جدة - نرمين السيد - هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء مطار القاهرة الدولى.





ويتزامن الحدث مع صدور التقرير السنوى للحركة الجوية لقارة إفريقيا لعام 2022 عن المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا، والذى تصدرت فيه المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الحركة الإجمالية للمسافرين على مستوى قارة إفريقيا بإجمالى 38 مليون مسافر لعام 2022 مقابل 30 مليون مسافر لمطارات جنوب إفريقيا فى المركز الثانى.

وأوضح فى التهنئة أن مطار القاهرة والذى يعد من أقدم مطارات المنطقة، وهو المطار الوحيد على مستوى قارة إفريقيا الذى استعاد كامل حركة المسافرين لعام 2019 وتجاوزها، كما احتل مطار القاهرة المركز الأول فى حركة الركاب بإجمالى 20 مليون راكب، وهو المركز الذى يحتله للعام الثانى على التوالى، كما جاء مطار القاهرة فى المركز الأول، ضمن قائمة إجمالى حركة المسافرين الدوليين، وهى نسبة ذات دلالة كبيرة إذ أن الركاب الدوليين، هم الأكثر ترددا على القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى احتلال مطار القاهرة الدولى المركز الثانى، من حيث حركة الطائرات لعام2022 فى قائمة أفضل 10 مطارات إفريقية.

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس بدور العاملين فى شركة ميناء القاهرة الجوى منذ افتتاحه الرسمى فى 18 مايو 1963 وجهودهم التى جعلت مطار القاهرة بوابة مصر وإفريقيا الأولى، وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك الريادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.