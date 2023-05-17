ويتزامن الحدث مع صدور التقرير السنوى للحركة الجوية لقارة إفريقيا لعام 2022 عن المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا، والذى تصدرت فيه المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الحركة الإجمالية للمسافرين على مستوى قارة إفريقيا بإجمالى 38 مليون مسافر لعام 2022 مقابل 30 مليون مسافر لمطارات جنوب إفريقيا فى المركز الثانى.
وأوضح فى التهنئة أن مطار القاهرة والذى يعد من أقدم مطارات المنطقة، وهو المطار الوحيد على مستوى قارة إفريقيا الذى استعاد كامل حركة المسافرين لعام 2019 وتجاوزها، كما احتل مطار القاهرة المركز الأول فى حركة الركاب بإجمالى 20 مليون راكب، وهو المركز الذى يحتله للعام الثانى على التوالى، كما جاء مطار القاهرة فى المركز الأول، ضمن قائمة إجمالى حركة المسافرين الدوليين، وهى نسبة ذات دلالة كبيرة إذ أن الركاب الدوليين، هم الأكثر ترددا على القارة الإفريقية.
بالإضافة إلى احتلال مطار القاهرة الدولى المركز الثانى، من حيث حركة الطائرات لعام2022 فى قائمة أفضل 10 مطارات إفريقية.
وأشاد المهندس محمد سعيد محروس بدور العاملين فى شركة ميناء القاهرة الجوى منذ افتتاحه الرسمى فى 18 مايو 1963 وجهودهم التى جعلت مطار القاهرة بوابة مصر وإفريقيا الأولى، وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك الريادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار القاهرة لمرور 60 عاما على افتتاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.