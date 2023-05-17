جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حسين محمد رشاد مدير محمية أشتوم الجميل ببور سعيد، أنه سيتم خلال شهرين بالتعاون مع وزارة البيئة وإحدى المؤسسات الدولية بتونس إنشاء أول مركز رعاية للسلاحف البحرية بالمحميات الطبيعية فى مصر، لافتا إلى أن المركز سيعمل على رعاية السلاحف خاصة النادرة والمهددة بالانقراض وإعداد برنامج ترقيم لها ثم إطلاقها مرة فى مياه البحر المتوسط.





وقال مدير محمية "أشتوم الجميل" فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاءك: "إننا نعمل حاليا على برنامج مهم هو حماية ورصد الأسماك المتواجدة ببحيرة المنزلة خاصة بعد مشروع التطوير الرئاسى لبحيرة المنزلة ونتائجه الإيجابية وسيتم رصد الأنواع الجديدة ذات القيمة الاقتصادية العالية من الأسماك فى بحيرة المنزلة".

وأضاف: "إننا نركز أيضا ومن خلال الباحثين المتواجدين بالمحمية على التوعية للزائرين وللأجيال القادمة بأهمية المحميات والحفاظ عليها".

وأوضح أن محمية أشتوم الجميل تم إعلانها محمية أراضى رطبة ومعزل طبيعى للطيور بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 ومرت بعدة تعديلات فى مساحتها، وكانت مساحة المحمية فى الإعلان الأول لها 40 كلم مربعاً وأصبحت مساحة المحمية بعد تعديل قرار اعلان المحمية الأول 171 كلم مربعاً ووصلت حاليا الى 202 كيلو متر مربع تمثل حوالى 28% من مساحة بحيرة المنزلة أما جزيرة تنيس فهى تقع داخل بحيرة المنزلة على مسافة سبعة كيلومترات جنوب غرب بورسعيد.

ولفت إلى أن المحمية تقع على مسار الخط الثالث لهجرة الطيور، كما تعتبر بحيرة المنزلة أحد الأماكن المهمة للطيور فى مصر سواء المهاجرة أو المقيمة، ويبلغ عدد الأنواع المسجلة داخل بحيرة المنزلة 255 نوعا أما عدد الأنواع المسجلة داخل نطاق المحمية 174 نوعا، وتبلغ أعداد الطيور التى تأتى خلال مواسم الهجرة (أغسطس - مايو) الى المحمية حوالى 224 ألف طائر سنوياً.

كانت وزارة البيئة قد نظمت اليوم زيارة إلى "مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة الممول من مرفق البيئة العالمية" بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية للصحفيين البيئيين لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد ضمن احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للطيور المهاجرة.