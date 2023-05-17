ضمن مبادرة "تكافؤ".. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يقدم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 مايو 2023 03:30 مساءً - نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدي كيانات التحالف اليوم الأربعاء احتفالية كبري لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الاسكندرية وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالب من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم .

كما تم اطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى والشمول المالى التى دعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات ، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها.