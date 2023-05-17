وزير التعليم العالى: 96% معدل الإنجاز لإنشاء بيت مصر فى باريس (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موقع بناء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية فى باريس، للاطلاع على آخر المستجدات بشأن إنشاء بيت مصر بباريس، والذى وصلت نسبة الإنجاز فى عملية إنشاءه إلى نحو 96%.





جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير فى الدورة (216) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية، وفى إطار متابعة تنفيذ مشروع "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وبرفقة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس، ود. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. نور السبكى المستشار الثقافى بباريس وممثلى إدارة المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويرتزون فليبو مدير مشروع بيت مصر، ورئيس الشركة المنفذة لعملية إنشاء بيت مصر.



وخلال الزيارة، تفقد الوزير القاعة متعددة الأغراض لإقامة الأنشطة الثقافية المختلفة، واستمع من مسئولى الشركة تفاصيل التشطيبات النهائية وعوامل الأمان الموجودة بالقاعة، بالإضافة إلى تفقد الحديقة الخارجية للمبنى، واطلع سيادته على طرق عزل التربة وطرق الرى المستخدمة وتوزيع المساحات المخصصة للطلاب.

كما تفقد الوزير أيضا المطابخ العمومية للمبنى ويوجد بالمبنى 8 مطابخ عمومية لخدمة الطلاب مجهزة بكل الأجهزة اللازمة، وأثنى الوزير على جودة المواد المستخدمة والأجهزة الكهربائية الحديثة المزودة بها بالمطابخ.



واطمأن الوزير على الانتهاء من تجهيز كل غرف الطلاب بالأثاث المطلوب، لتوفير الجو المناسب للطلاب على المذاكرة وتحصيل موادهم الدراسية.

وفى ختام جولته، عقد د. أيمن عاشور اجتماعا مع شركة "فانسى" الشركة المنفذة لمشروع بناء "بيت مصر" للوقوف على الموعد النهائى للانتهاء من أعمال الإنشاء، ودخول البيت مرحلة التشغيل لاستقبال الطلاب فى شهر سبتمبر المقبل، موجها الشكر للشركة على التنفيذ الرائع للمبنى بما يليق بسمعة ومكانة مصر فى الخارج.

جدير بالذكر أن "بيت مصر" يهدف إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، وأن يكون له طابع مصرى داخل قلب العاصمة الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم الجامعى، ودعم النشاط الثقافى والحضارى والتعليمى بين الجانبين المصرى والفرنسى.



وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء "بيت مصر" يأتى تنفيذا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 1900 متر مربع من إجمالى مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسى من مبنى سكنى للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات.



ومن ناحية أخرى، عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقة د. محمد حمزة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة لقاءً مع مكتب جاكوب وهو المكتب الهندسى المسؤول عن تنفيذ مقر الجامعة الفرنسية الجديد؛ للوقوف على آخر المستجدات بالمشروع، وحضر الاجتماع من القاهرة د. دينيس دربى رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة والمهندس الاستشارى للمشروع، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم مناقشة خطوات التنفيذ للمشروع، ووجه الوزير بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لسرعة الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد.