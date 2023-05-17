المتحدث العسكري ينشر فيديو لوصول مساعدات طبية إلى الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





ونشر المتحدث العسكرى، مقطع فيديو، للمساعدات خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

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