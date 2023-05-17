سارة سمير تتأهل لأولمبياد باريس بعد تحطيم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 مايو 2023 04:27 مساءً - نجحت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تمكنها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية أفريقية جديدة، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في منافسات أوزان الخطف من 115 إلى 117، والكلين من 145 إلى 151، والمجموع الكلي 268 كيلوجراما، بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تستضيفها تونس حاليا وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن 189 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة يشاركون في البطولة المقامة في تونس في الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري ويشارك 11 لاعبا من لاعبي الاتحاد المصري لرفع الأثقال رجال وسيدات، وتمثل بطولة أفريقيا أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، لكونها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ولدت سارة سمير عام 1998 في قرية الهوانية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وكانت تحلم منذ الصغر أن تصبح بطلة عالمية فى رفع الأثقال، فى ظل تشجيع أسرتها على تحقيق حلمها، خاصة أن والدها كان يمارس نفس اللعبة وشقيقها الأكبر محمد أيضًا كان مدربا لرفع الأثقال.

وحرصت سارة سمير على الذهاب مع شقيقها الأكبر إلى تدريباته، حيث اكتشفت شغفها برياضة رفع الأثقال، خلال زيارة التدريبات مع أخيها.

مارست سارة لعبة رفع الأثقال وعمرها لم يتجاوز الـ11 عاماً واستطاعت أن تتفوق في اللعبة بقوة بتشجيع ودعم مدربيها وأسرتها.