بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا للتعليق على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.



جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا للتعليق على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" بثا مباشرًا لفعاليات المؤتمر الصحفى من خلال بث مباشر على صدر شاشتها.

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