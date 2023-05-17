عاجل- مدبولى: الدولة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية ضمن جهود الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن الدولة اتخذت إجراءات لازمة للقطاع الخاص لدخول السوق المصرى أبرزها إصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط خلال 20 يومًا، توفير ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، فضلا عن تنفيذ منظومة التقاضى عن بعد.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.