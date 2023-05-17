عاجل- مدبولى: توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس السيسى وجَّه بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفق خطة زمنية محددة.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.