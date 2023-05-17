نائب محافظ المنيا يستجيب لطلبات الأهالى ويتابع أعمال رفع القمامة والمخلفات

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رافق نائب المحافظ خلال الجولة النائب على بدوى عضو مجلس النواب، عبد الظاهر محمد نائب رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنية.
وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ بدراسة طرح طريق "صفط الخمار" المؤدى لطريق الخريجين والمتبقى به 6 كم، لإدراجهم لاستكمال أعمال الرصف، كما كلف الوحدة المحلية بتمهيد ورفع كفاءة الطريق المؤدى للقرية، والتنسيق مع مديرية الرى لرفع المخلفات بمحيط الترع عقب إنهاء أعمال تبطينها ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
كما تفقد نائب المحافظ طريق "طوه - تله"، حيث وجه الوحدة المحلية بإعداد دراسة عاجلة بالتنسيق مع رؤساء شركات المرافق والتى تضم كل من "كهرباء-مياه-غاز"، لسرعة إدراج الطريق للبدء فى أعمال الرصف، كما تابع أعمال رفع القمامة والمخلفات على جانبى الطريق بقرية طوه، موجها بالاستمرار فى الأعمال، كما شملت الجولة، تفقد الطريق المقترح والبديل لطريق تله الداخلى للقضاء على الازدحام.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، عبد الظاهر محمد نائب رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنية.
والتقى نائب المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين فى قرية طوه واستجاب لطلباتهم باستبدال عمودى إنارة متهالكين بآخرين حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما استجاب نائب المحافظ خلال جولته لعدد من الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة ووجه التضامن الاجتماعى بدراسة إدراجها ضمن "تكافل وكرامة".
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