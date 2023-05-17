عاجل- مدبولى: شجعنا القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إنَّ اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة .





وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ الدولة تواصل جهودها لمضاعفة حدم الاستثمارات. وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

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