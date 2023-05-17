جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسانين، إن المديرية نفذت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية قصر هور بمركز ملوى سفرت عن توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1761 مريضا ضمن "حياة كريمة".





وأكد حسانين - فى بيان على استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة فى قرى المحافظة الأكثر احتياجا بالمجان ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وأشار إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات منها 336 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى من خلال 12 عيادة متنقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على 1761 مريضًا بملوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.