عاجل- مدبولى: الدولة قادرة على سداد التزامتها وتقليل الفجوة الدولارية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّه من الطبيعى أنَّ يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وذكر أنَّ اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم، وأنَّ جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وسيجرى متابعة تنفيذها بصفة دورية.