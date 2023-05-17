صحة سوهاج: ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائية تجميل بعيادة غير مرخصة بجرجا

جدة - نرمين السيد - وفى إطار متابعة المنشآت الطبية الخاصة التى تقدم الخدمات الطبية للمواطنين وبتوجيهات خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ومتابعة سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف محمد عساف، مدير إدارة العلاج الحر، وعماد فرجانى مدير الإدارة الصحية بجرجا، قام فريق من تفتيش العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد سيد فقير، وعضوية كل من الدكتور الهيثم محمد الملثم، والدكتورة هبة محمد عبد الهادى، ومحمد عبد الغنى السيد، بالإشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، مساء أمس الثلاثاء، بالتوجه لأحد العيادات بنطاق مركز جرجا بعد عمل تحريات عنها.

وتبين أن تلك العيادة غير مرخصة، وتم ضبط فتاة ذاع صيتها بين السيدات وزادت شهرتها، وكانت تدعى أنها أخصائية جلدية وتجميل وليزر وتمارس المهنة من خلال العيادة المذكورة غير المرخصة، مدعية أنها حاصلة على دبلومات فى العناية بالبشرة والجسم ودورات فى التدليك، وادعت أيضا قدرتها على علاج الأمراض الجلدية التى لايستطيع الأطباء المتخصصين التعامل معها والعلاج بالليزر والديرمابن وإزالة الزوائد الجلدية، بالإضافة إلى ضبط فريق التفتيش أيضا أدوات حجامة وأجهزة خاصة بالشعر والجلد ودفاتر روشتات خاصة بالمركز.

وعلى الفور قام فريق التفتيش، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الفتاة منتحلة الصفة، والتى تم ضبطها أثناء ممارسة نشاطها داخل العيادة وعمل المحاضر اللازمة، وتوجيه تهمة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتسليمها لقسم شرطة جرجا.