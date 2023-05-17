عاجل- مدبولى: فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر بضوابط معينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعى، والحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل وفى حالة عدم وجود الجهة بالرغم من استيفاء الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.

وأوضح الحكومة أعفت 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات فى ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وجرى حلَّ 1400 شكوى من إجمالى 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحًا أنَّ 50% من القطاع الخاص غير رسمى.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.